Me Madické Niang est en deuil! Le leader de la coalition « Madické 2019 » a perdu son ami proche et collaborateur, Tapa Diao. Ce dernier, coordonnateur de la coalition « Madické 2019 » à Kolda était aussi un ami de Abdoulaye Wade et ancien du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) dont il est l’un des membres fondateurs.

Tapa Diao est décédé aujourd’hui des suites d’un malaise.

Sanlimitesn.com s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à Me Madické Niang et à la famille éplorée à Kolda.