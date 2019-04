inalilahi wa inna ilayhi raji’un: Rappel à Dieu du joueur Faty Papy à 57 jours de la Can

Alors que le Burundi s’apprête à participer pour la première de son histoire à une phase finale de la coupe d’Afrique des Nations (Can 2019) en Egypte. Une funeste nouvelle vient de frapper la sélection des hirondelles coachée par Olivier Niyungeko.

Le Burundais et ancien joueur du MVV Maastricht aux Pays-Bas, grand artisan de la qualification de son pays à la prochaine Can 2019, s’est écroulé sur le terrain jeudi lors de la rencontre entre le Malanti Chiefs et Green Mamba, au Swaziland. Faty Papy a été emmené à l’hôpital mais les médecins n’ont rien pu faire pour lui.

Déjà confronté à des problèmes cardiaques par le passé, il s’était vu refuser des prolongations de contrat dans les clubs sud-africains Bidvest Wits et de Real Kings. En Europe, Papy avait porté les maillots de Maastricht, aux Pays-Bas, et de Trabzonspor en Turquie.

Le Burundi va malheureusement honorer sa participation à la CAN 2019 sans son milieu de terrain Faty Papy (28 ans), décédé ce jeudi.

