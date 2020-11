Incendie de deux citernes à essence: 3 personnes meurent calcinés à Kahone

Deux camions citernes à essence ont pris feu à Kahone. Le bilan est très lourd puisque plusieurs personnes y ont perdu la vie, d’autres gravement blessés.

A Kahone le feu qui s’est emparé de deux citernes à essence a fait 3 morts, 6 blessés graves et deux blessés légers. Ils ont tous été évacués à l’hôpital régional de Kaolack.

En effet, le premier camion-citerne était stationné vers 10 heures vers la sortie Est de la commune de Kahone. Quelques heures plus, tard, un second camion est venu le retrouver pour procéder au vidange de la citerne renseigne la rfm. Et c’est dans ces circonstances qu’a eu lieu l’incendie.

Les pompiers, dont les moyens étaient limités, sont très difficilement venus à bout des flammes. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine de l’incendie. Le camion-citerne appartient à une société de transport malienne.