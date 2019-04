Incendie de Notre-Dame : La réaction de Macky Sall

Le Président Macky Sall a réagi au violent incendie qui a ravagé, ce lundi 15 avril, la célèbre cathédrale Notre-Dame de Paris. “L’un des plus grands symboles de la France, vieille de plus de 800 ans (qui) est en proie aux flammes depuis plusieurs heures”, a signalé le chef de l’État dans un Tweet. Avant d’exprimer sa “solidarité à la France et à la communauté chrétienne à travers le monde”.

Un des plus grands symboles de la France, #NotreDame vieille de plus de 800 ans est en proie aux flammes depuis plusieurs heures. Au nom du Sénégal, j’exprime toute notre solidarité à la France et à toute la communauté chrétienne à travers le monde. — Macky Sall (@Macky_Sall) 15 avril 2019