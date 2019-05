Incident après Liverpool vs Barça : Messi pris à partie par des supporters Catalans à l’aéroport

Héros magnifique lors de la demi-finale aller de Ligue des champions remportée au Camp Nou face à Liverpool (3-0), Lionel Messi n’a rien pu faire pour enrayer la débâcle à Anfield mardi soir (0-4). Une élimination aux portes de la finale de la Ligue des champions, qui aura beaucoup de mal à passer. Et s’il a tenté cinq frappes pour relancer son équipe, le capitaine blaugrana n’a pas échappé aux nombreuses critiques.

Pour ne rien arranger à une soirée bien difficile, Messi, contraint de passer par le contrôle antidopage, a quitté le stade sans ses coéquipiers, le bus étant parti avant qu’il n’en ait fini avec ses obligations. Une fois à l’aéroport, l’emblème du Barça s’est retrouvé avec des groupes de supporters qui, une fois n’est pas coutume, n’avaient pas que des mots doux à lui glisser. Selon le Mundo Deportivo, certains lui auraient reproché l’attitude générale de l’équipe et plus globalement l’élimination du Barça face aux Reds.

La situation se serait alors rapidement tendue et ces propos auraient considérablement énervé un Messi qui se serait rapproché d’eux… Il aurait fallu l’intervention de Pepe Costa, un de ses hommes de confiance qui l’accompagne partout, pour que l’incident ne prenne pas une tournure plus délicate. Face à un Messi ainsi chahuté, d’autres supporters auraient alors toutefois décidé de prendre le contrepied et d’applaudir l’Argentin. Un soutien plus en adéquation avec le logique statut d’intouchable du numéro 10 du Barça.