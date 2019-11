Inaugurées il y a à peines quelques mois, les sphères ministérielles qui se trouvent au Pôle urbain de Diamniadio sont menacés de ruines. D’après les informations du quotidien Source A certains murs et carreaux commencent à se fendre et les fissures sont même visibles de loin.

Même pas un an après leur inauguration, les locaux qui abritent les ministères de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche, des Mines et de la Géologie entre autres font déjà face à leurs premières fissures. Source A informe que dans le bureau du directeur de l’agriculture, la fissure sur les murs est perceptible à distance et que des ouvriers chinois ont même investi le bâtiment pour procéder au rafistolage.

Quid de l’origine des fissures ? Source A révèle que Diamniadio est traversée par une faille géologique qui part de la Zone du siège de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) jusqu’à l’École Polytechnique de Thiès (Ept).

Senenews