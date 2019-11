L’histoire semble faire dormir debout mais c’est une histoire qui existe belle et bien et qui a mis tout un Dahira tidiane dans un état indescriptible.

Ce Dahira a tout simplement affrété un bus depuis Grand Dakar pour se rendre à Tivaouane dans le cadre du Gamou. Le chauffeur a emprunté l’autoroute à péage mais comme il est illettré, il a tout simplement raté sa sortie pour Tivaouane et poursuivi sa course jusqu’à Touba. Et comme ce Dahira de talibés Cheikh ne comprend toujours pas ce qui s’est réellement passé,ils ont dû rebrousser chemin pour aller à Tivaouane où ils sont arrivés très tard à minuit.Un responsable du Dahira, joint par Le Témoin, se désole en tout cas de cette situation pour le moins ubuesque : “Nous ne savons si c’est un sabotage ou si cela procédait d’une inattention de la part du chauffeur, toujours est-il que nous nous sommes tous retrouvés à Touba après un long voyage. De Touba, on a fait demi-tour pour prendre le chemin de Tivaouane où nous sommes arrivés vers minuit (00h).

Vous croyez que cela est normal ?

”L’interlocuteur du journal d’ajouter : “Avec beaucoup de philosophie, nous avons déjà tourné la page de cette douloureuse mésaventure. Il est vrai que les sorties de l’autoroute à péage sont très compliquées pour les particuliers qui les empruntent rarement, mais lorsqu’un chauffeur, habitué de ces trajets, rate sa sortie et se trompe de destination, ça devient un fait surréaliste. Dakar-Tivaouane via Touba, le reste no comment !” soupire-t-il.