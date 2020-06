Le Commissariat de police de Yeumbeul Nord est secoué par une rocambolesque affaire de vol d’une une parure en or de plus d’un million de francs CFA et d’un sac contenant des objets précieux dans laquelle un des agents de la brigade de recherche du service a été cité par un couple sénégalo-hispanique.

Il s’agit d’un dénommé Baye Fall, qui lors du couvre-feu avait confisqué le sac du couple qui contenait des objets de valeur et a arraché la chaînette de l’homme, pourtant à son cou. Selon « Les Echos », le couple se rend, immédiatement, au commissariat de police, rapporte au détail près sa mésaventure et dépose une plainte contre X.

Confondu par son chef, le flic voleur refuse d’être arrêté. Pire Baye Fall lance des invectives, avant de le menacer de représailles mystiques.

Il sera finalement mis hors d’état de nuire par six (6) agents du commissariat de Guédiawaye et acheminé vers le Camp Abdou Diassé.