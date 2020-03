Depuis l’interpellation du faux médecin, le Dr Amadou Samba, par la Sûreté urbaine de Dakar, suite à des tests de Covid-19 qu’il effectuait sur des patients, l’affaire a pris une nouvelle ampleur. «L’Observateur» a suivi les pas de ce jeune «Rufisquois» qui a réussi à tromper son monde, avant de tomber.

Son histoire aurait pu déclencher un grand élan de compassion et de regrets. Surtout chez ses proches et parents qui devraient être tristes face au «destin» d’un des leurs alors promu à un bel avenir. Bien au contraire. L’arrestation, depuis vendredi, par la Sûreté urbaine de Dakar, du faux médecin Amadou Samba qui effectuait des tests de Covid-19 sur des patients, n’est pas une surprise à Rufisque, une ville où il a passé une bonne partie de sa vie. Au quartier Keury Kao où il a vécu sous l’aile protectrice de ses oncles depuis le décès de sa grand-mère, Amadou, plus connu sous le nom de «Papy Samba», est présenté sous les traits d’un homme «pressé de réussir».

«C’est un mégalomane qui n’en fait qu’à sa tête. Il se comportait comme quelqu’un qui est au-dessus de tous. Depuis que je l’ai fréquenté, j’ai su très tôt que ce gosse vivait au-dessus de ses qualités et de ses moyens», témoigne D. Ciss, un ancien voisin et militant de l’Alliance pour la République (Apr) à Rufisque. Le comportement de ce jeune né en 1988, d’après les confidences de ses proches, a même poussé un de ses amis à trouver légitime la question qu’il s’est toujours posée : «Est-ce que Papy Samba est équilibré ?» Ce «Baye-Fall» rencontré au coin de la rue Ousmane Socé Diop x rue Péchot, a «toujours douté sur la santé mentale» de son «ami».

Il se rappelle l’avoir revu, il y a juste une semaine, traîner dans le quartier, avec «une pile de dossier en main. C’est certainement les faux papiers avec lesquels il ferrait ses victimes», juge-t-il. C’est le sentiment qui habite cette dame gérante d’une boutique de vêtements. Elle se rappelle l’avoir accueilli dans son magasin il y a moins de 15 jours. «Il était venu pour acheter des chemises Lacoste, mais j’ai l’impression qu’il ne jouit pas de toutes ses facultés mentales.»

«Papay Samba», un jeune mégalomane, jouisseur et gourmand

Dans son entourage, les témoignages sont unanimes. Même au sein de sa propre famille. Une de ses sœurs dont «L’Observateur» a recueilli le témoignage par le biais d’une autre personne, signale que «Papy Samba», ancien pensionnaire de l’école sénégalo-turc Yavuz Selim, est connu pour être «un perturbateur. C’est pourquoi il est renvoyé de beaucoup d’établissements scolaires qu’il a fréquentés». Il revient dans les confidences faites à «L’Observateur» que Amadou Samba était contraint d’entretenir un «grand mensonge». Pour ceux qui le connaissent, l’homme aime la belle vie et adore les petites sorties et autres escapades dans les hôtels les plus huppés de Dakar et de la Petite Côte de Saly.

«A chaque fois qu’il parle, il évoque les noms de hautes personnalités et parlent des affaires à coup de millions», explique un jeune de Keury Kao. D’après lui, à chaque fois qu’il passe voir ses amis, il ne cesse de montrer des photos en compagnie de hautes personnalités. «Je pensais même qu’il travaille dans le gouvernement. Car, il nous parle de Palais, de tel ministre, des Directeurs généraux qu’il fréquente et des grands hommes d’affaires», se souvient un de ses contemporains. Qui révèle qu’un ami l’avait même surnommé «Grand homme d’affaires sénégalais».

Même si le voisinage se posait des questions sur son statut, le doute devenait parfois sans objet en raison du niveau de vie de Amadou Samba. «Il était souvent très liquide et menait une vie de Pacha.» Son obésité témoigne, d’après une de ses voisines du quartier de Keury Kao, de sa gourmandise. «Il passe tout son temps à manger. C’est un homme fade, il n’a pas de femme et je ne pense même pas qu’il a une copine», souligne N.F, voisine du faux médecin.

L’alerte d’un médecin à sa famille et son renvoi de la Mutuelle de santé de la Sococim après un mois d’exercice

Pourtant, le cas de «Papy Samba» aurait pu ne pas en arriver là si la famille avait pris au sérieux l’alerte qui avait été lancée depuis longtemps. Un médecin et gestionnaire d’une clinique de renommée à Rufisque se rappelle avoir prévenu un oncle de Amadou Samba.

«Je savais qu’il allait avoir des problèmes. On parle de sa clinique à Rufisque, mais en réalité, il n’en pas, sinon j’allais le dénoncer à l’Ordre des médecins. Il traînait souvent aux abords de ma clinique, mais je ne lui ai jamais donné l’occasion de m’approcher. J’ai personnellement informé son oncle de ses agissements. D’ailleurs, il m’a appelé avant-hier vendredi, pour me dire que j’avais raison», regrette le médecin. Ce sentiment de méfiance de ce médecin n’a pas habité les gérants de la Mutuelle de santé de la Sococim qui a employé Amadou Samba en qualité de médecin. Mais, il finit par être viré après seulement un mois de service.

«L’homme ne présentait aucun caractère digne d’un homme du sérail. Il était farfelu des fois mal fagoté. Il multipliait les erreurs et semblait trainer des problèmes psychiques. C’est pourquoi le médecin-chef l’a renvoyé», souffle en cachette un membre du personnel médical de la mutuelle de santé de la cimenterie de Rufisque.

La «déception» d’une famille

Chez la famille de «Papy Samba», c’est le temps des regrets. Pourtant, tout a été fait pour lui donner un avenir radieux. «Lorsque son père est allé à la retraite, nous lui avons demandé de tout faire pour organiser sa soutenance. Il n’était plus possible de payer ses études, car étant trop chères. Il nous a déçus», pleure une de ses sœurs au téléphone d’une connaissance. Depuis quelque temps, Amadou vit avec sa mère et sa sœur à Keur Ndiaye Lô, une commune sise dans la commune de Bambilor, à quelques kilomètres de la ville de Rufisque.

Ses parents et proches n’ont pas beaucoup douté sur les agissements de leur fils en raison de ses activités connues de tous. «Papy Samba» a participé à plusieurs projets de santé avec des structures reconnues de l’Etat ainsi que des associations. Il a sillonné le Sénégal avec la fondation «Servir le Sénégal» de la Première dame Marième Faye Sall à travers le projet médical dénommé «Rama» qui consistait à une prise en charge médicale des personnes du 3e âge.

L’expérience de «Dr Samba» est aussi des journées médicales de Mermoz qu’il organisait avec des parrains constitués «de grosses pontes de la République». Le jeune «médecin» avait également mis sur pied le Doing Business Holding qui évoluait, selon lui, dans les domaines de l’expertise comptable, l’audit, la fiscalité, la micro-finance entre autres domaines.

Sa clinique aux Hlm 5 de Dakar avec un numéro de téléphone d’un maître d’Arabe de Touba

Connu pour son «intelligence», Amadou Samba a réussi à se faire une place dans le cercle des «gros bonnets». Il aime exhiber les photos qu’il prenait avec certaines sommités et grandes personnalités du monde. C’est le cas avec l’audience qu’il a eu au Palais de la République avec le chef du Bureau économique de Turquie à Dakar, lors de la visite du Président Turc Recep Tayip Erdogan à Dakar.

Il aurait aussi reçu le lutteur Rocky Balboa et son médecin dans sa clinique dénommée «Cheikh Soumbounou» sises aux HLM 5 de Dakar. Il revient de l’enquête menée par «L’Observateur» que Amadou Samba n’hésitait pas à mentionner un faux numéro de téléphone sur les contacts de ses cabinets médicaux. «C’est le cas avec celui des Hlm 5 où il avait donné le numéro d’un maître d’Arabe établi à Touba». Joint au téléphone, l’enseignant révèle avoir reçu des centaines d’appels qui réclament Dr Samba. Il a d’ailleurs décidé de se rendre à la Police de Touba pour faire une déposition.

L’homme est également connu des plateaux de télévision. Il a été invité dans plusieurs émissions sur la prise en charge médicale de certaines pathologies. Pour mieux réussir son jeu, il n’hésitait pas à investir la presse à travers des émissions qu’il publiait après dans les réseaux sociaux. Depuis son arrestation, ses passages aux émissions «Ngonal» de la Tfm et «12-13» de la Rdv tournent en boucle dans les réseaux sociaux. Un fervent défenseur du régime en place qui tirait sur tous ceux qui critiquent la vision de Macky Sall. «Au delà du Sénégal, il a réussi à nouer des partenariats avec des pharmaciens français et même des hommes d’affaires turcs».

Son contact avec le beau-père de Macky Sall et ses activités au sein de la Ccr

Pour mieux ferrer ses victimes, Amadou Samba a pris le temps de s’approcher de certains responsables pour valider son militantisme aux côtés du régime en place. L’on confie qu’il rôdait autour du beau-père du président de la République, Homère Seck. A travers sa tendance politique à Rufisque, «Papy» a participé à plusieurs activités sur le terrain. C’est ainsi qu’il a réussi à intégrer le cercle des cadres républicains dirigé par l’actuel ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, sans l’aval des cadres Rufisquois.

«C’est après l’élection Présidentielle du 24 février 2019 que nous l’avons rencontré dans le cadre d’une tournée de remerciements auprès des responsables. Ce jour, nous l’avons trouvé dans le bureau du Doyen Homère Seck. Il est venu à Bargny dans l’une de nos réunions et depuis lors, nous le retrouvons dans toutes les rencontres des cadres du parti (Apr). Mais j’avoue qu’il ne milite dans la Ccr de Rufisque et je n’ai jamais reçu son dossier», précise Assane Mansour Mbengue, président de la Ccr de Rufisque.

Mais au sein de la Ccr nationale, l’on ne se souvient pas de Amadou Samba. «Je connais presque tous les cadres actifs dans la structure, mais je ne me rappelle pas de lui. S’il a intégré la Ccr, ça ne doit pas durer», explique le responsable Bara Ndiaye. A Keur Ndiaye Lô, l’homme est quasi-inconnu. «Nous ne le connaissons pas. Il n’a jamais milité à Keur Ndiaye Lô. Il ne vote pas ici. Personnellement, je ne le connais pas, les responsables du parti non plus», précise le maire de Bambilor Ndiagne Diop.

Même si son militantisme au sein de la Ccr est contesté, «Dr Amadou Samba» a pris part à nombre de rencontres organisées par la structure des cadres dirigée par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. La dernière en date est celle tenue au King Fahd Palace le 16 novembre 2019 et présidée par le Président Macky Sall. D’ailleurs, «Dr Samba» a publié les photos de la manifestation sur sa page facebook qui a battu un record de visites, le temps d’un week-end. Mais pas pour des consultations médicales.

OUSSEYNOU THIAM

Avec Senenews