Un singe a été condamné à la prison à vie. Il a été établi qu’il a réussi à blesser 250 personnes et à en tuer une lors d’un déchaînement.

Cette semaine, des gardiens du parc zoologique de Kanpur, accusés de réassimilation du primate au cours des trois dernières années, l’ont jugé trop dangereux pour vivre avec son espèce et l’ont condamné à l’isolement pour le reste de sa vie.

Selon le rapport de l’IANS, l’animal alcoolique appartenait à un «occultiste» à Mirzapur, Uttar Pradesh, qui, selon les autorités locales, fournissait à son animal un régime régulier de liqueur dure et, peut-être de la viande de singe.

Lorsque le propriétaire a été retrouvé mort, ils croient que le singe négligé – probablement en proie au retrait – a pris son agressivité dans les rues et a commencé à errer dans le quartier et à attaquer les gens, en particulier les visages de femmes et des dizaines d’enfants qui ont dû subir une chirurgie plastique après avoir été agressés au visage avec ses crocs.

Kalua avait esquivé les traqueurs d’animaux dans les forêts de Mirzapur pendant un certain temps avant d’être finalement capturé.

Source: Daily Mail