A peine cogitons-non sur les traitements différenciés des indemnités et l’impôt des députés, révélés par Ousmane Sonko, voilà qu’une autre indemnité inconnue s’ajoute à cette incongruité.

Une affaire interne

Selon le quotidien Les Echos, dans son édition du jour, chaque mois, les députés reçoivent une enveloppe de 200 mille F Cfa en guise d’indemnité de logement. Un pactole qui ne figure nullement sur leur bulletin de salaire. Parce que, dit-on, c’est une affaire interne, et personne n’en pipe mot.

Omerta totale

Paradoxe, car ces « dessous de table » ne sont dénoncés ni par l’opposition encore moins par la majorité. C’est l’omerta totale sur ces sous et personne ne râle. Même si le député Ousmane Sonko a aiguillonné les Echos dans sa réponse à Mamadou Diop Decroix sur l’impôt des députés.

200 mille et salaires

En effet, dehors de leurs salaires de 1, 3 million F Cfa pour les députés simples, 1, 6 pour les présidents de commission et les vices-présidents de groupe, et 2 millions pour les membres du bureau, tous les députés reçoivent chacun une enveloppe de 200 mille F d’indemnité de logement.

Ancienne ou nouvelle pratique ?

Est-ce une pratique ancienne ? Les avis sont partagés chez les parlementaires. Si cette pratique n’a jamais existé pour cet ancien parlementaire, par contre pour ce député de la 13e Législature, il n’y a pas à fouetter un chat, cette enveloppe a toujours existé. Et le contribuable sénégalais mérite des explications.