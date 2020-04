L’objet de ce baromètre est de suivre l’évolution de l’indice de mesure et de suivi de la sévérité du Covid-19 au niveau mondial, conçu par le Bureau de Prospective Economique du Sénégal (BPE). Nous adoptons la définition de la sévérité d’une pandémie virale retenue par l’OMS et qui intègre trois éléments : la transmissibilité du virus, la sévérité de la maladie et son impact.

A partir de cette approche et compte tenu de la disponibilité de données régulières pour un échantillon large de pays, cinq variables regroupées en trois dimensions (infections, guérisons et décès) ont été sélectionnées pour composer l’indice de sévérité. Il s’agit : (i) du taux d’infection (nombre d’infectionscumulées rapporté à la taille de la population), (ii) de la progression des nouvelles infections dans la périoderécente, (iii) du taux de guérison (rapport du nombre de guéris sur le nombre d’infectés à la période précédente), (iv) de la progression des guérisons sur une période rapportée à la somme des nouvelles infections sur un…