Dans le but de soutenir l’industrie et particulièrement le secteur de l’acier, le ministre du développement industriel et des PME a entamé ce matin à Dakar, la deuxème réunion du comité consultatif sur la filière acier.

Une rencontre qui a vu la présence de plusieurs acteurs évoluant dans ce secteur. On pourra noter entre autre le président du groupement professionnel des industries de l’acier du Sénégal (GPIAS), le président de la confédération nationale des employeurs du Sénégal, du représentant résident de l’ONUDI etc.

Le but donc est de devoir, au delà de ce souhait du président de la république à savoir, « la valorisation de nos ressources industrielles », de voir avec tous les acteurs concernés, comment propulser l’industrie et notamment le domaine de l’Acier qui est, selon le ministre Moustapha Diop, dans certaines difficultés. Ce débat initié autour des différentes entreprises qui font presque près de 133 avec 80% composées des petites et moyennes industries permettra donc en conséquence, selon le ministre du développement industriel et des PME, « de poser les jallons d’une nouvelle orientation qui sera prise de manière concertée et consensuelle ».

Le ministre entend persevérer dans cette dynamique répondant aux préoccupations du chef de l’État qui voudrait que ce secteur, soit soutenu pour que car, générant une économi considérable de part l’activité de ces différentes entreprises.