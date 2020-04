Le Sénégal menacé par les cas communautaires, va vers un confinement généralisé.

Le temps de prendre le taureau par les cornes au Sénégal. Le Président de la République Macky Sall n’a plus d’autres choix sauf de renforcer les mesures déjà prises contre la propagation du covid-19 en les rendant plus drastiques. En quatre jours, le Sénégal enregistre autant de morts. Le nombre de personnes décédées du covid-19 passe désormais à 9. Le Sénégal se met à compter ses morts du covid-19. Hier dimanche, le Sénégal a dénombré au total, 671 cas positifs dont 283 guéris, 9 décès, 1 évacué (finalement décédé en France) et 379 patients encore sous traitement.

