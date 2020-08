Au village de Diané, dans l’arrondissement de Yang-Yang, une affaire de jalousie a fini par diviser la famille Sow.

En effet, Abou Sow a brisé le bras de son épouse Awa Diakou lui occasionnant deux fractures. Le mari jaloux soupçonne sa femme d’avoir une relation extra-conjugale avec un autre homme du même village.

Il lui reprochait souvent de communiquer avec des hommes à des heures tardives. Selon nos confrères de seneweb, Abou aurait également découvert des photos de l’homme qu’il soupçonne d’ être l’amant de son épouse.

Évacuée à l’hôpital, la dame devrait subir des opérations et un certificat médical de 45 jours lui a été servi. M. Sow a été arrêté et déferré à la prison de Linguère pour coups et blessures volontaires.

