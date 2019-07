Infirmerie des Lions : vers de nouveaux forfaits pour l’équipe du Sénégal

Trois joueurs de l’équipe du Sénégal pourraient déclarer forfait pour les rencontres des Lions contre le Bénin, mercredi, dans le cadre des quarts de finale de la CAN 2019.

Il s’agit de Ismaëla Sarr, Krépin Diatta et Alfred Ndiaye, qui ne se sont pas entraînés, ce lundi. Le milieu de Bruges FC, qui n’a donc plus joué comme titulaire depuis le match contre l’Algérie, aurait un souci physique et pourrait être absent.

Il viendrait rejoindre une infirmerie déjà bien remplie. Le sélectionneur Aliou Cissé est déjà privé de Ismaïla Sarr et Alfred Ndiaye, à l’entraînement depuis trois jours. Ils pourraient déclarer forfait pour le quart de finale, mercredi face au Bénin, selon nos informations.

