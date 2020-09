Injures et menace de mort : Le Chambellan d’un Mbacké-Mbacké menace de tuer Seyda Fatou Bintou Diop avec son pistolet

Le chambellan d’un célèbre Mbacké-Mbacké répondant au nom de Khouma a été déféré au parquet pour injures et menace de mort par les enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane. Ce dernier, menaçait de tuer la prêcheuse de la TFM, Seyda Fatou Bintou Diop. Les faits qui lui sont reprochés remontent à la veille de la fête de Tamkharit.

Selon Enquête, l’animatrice religieuse avait invité le doyen des prêcheurs Moustapha Gueye. Au cours de l’émission, plusieurs sujets ont été abordés dont certaines pratiques culturelles qualifiées de « Bida » lors du nouvel an musulman. Ainsi, les intervenants ont déconseille les rassemblements religieux, en cette période de pandémie de la Covid-19 pour éviter la propagation. Estimant que les messages livrés lors de cette émission étaient des attaques contre la communauté mouride en cette période de pandémie de la Covid-19, le mis en cause a cherché et obtenu le numéro de l’animatrice. Il a envoyé un audio dans lequel il l’abreuve d’injures avant de menacer de lui mettre une balle dans la tête avec son pistolet.

Tenaillée par la peur, elle dépose une plainte contre X. Une semaine après les investigations, le suspect a été arrêté. La prêcheuse s’est désistée de sa plainte en expliquant qu’elle lui a pardonné. Mais, l’action publique poursuit son cours.

Partage







Qu'en pensez-vous? Super 0 Joyeux 0 J'aime 0 Insatisfait 0 Fou 0