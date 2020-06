La Directrice générale de 7 Tv, Maïmouna Ndour Faye, a déposé une plainte hier contre Youssou Ndoye, un des «Jaraaf» de Ouakam pour «injures publiques, diffamation et association de malfaiteurs». Une autre a été faite à l’encontre des sieurs Massamba Mbengue et Momar Ndoye pour «agression physique avec usage d’armes blanches, vandalisme et destruction de biens appartenant à autrui». Elle accuse les deux derniers cités d’avoir agressé son cameraman du nom de Pape Ousseynou Ngom. «Ils ont agressé physiquement notre caméraman avec usage d’armes blanches et arraché son matériel de travail (la caméra). Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, les sieurs Mbengue et Ndoye ont tenté de détruire volontairement la caméra en la cognant brutalement contre un mur. Présentement, la caméra est inutilisable parce qu‘elle est totalement endommagée», écrit la journaliste dans sa plainte déposée à la Section de recherches de la gendarmerie.

Lequotidien Journal d’informations Générales

L’article «Injures publiques, diffamation et association de malfaiteurs» : Maïmouna Ndour Faye dépose une plainte contre le «Jaraf» Youssou Ndoye est apparu en premier sur Snap221.info.