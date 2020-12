Inna Lilahi Wa Innah Ilaihi Rajioun: Fatima Gueye N’est Plus, Magnifique Récitation Du Coran (Vidéo)

Une bien triste nouvelle qui vient de nous paraitre. Que Dieu l’accueille dans son plus haut des paradis!

Une nécrologie est un texte de longueur variable, publié dans un journal ou magazine peu après le décès d’une personnalité, et qui comprend généralement une courte biographie du défunt.

En fonction de la notoriété du disparu, la nécrologie peut prendre place à différents endroits de la publication qui la contient. Le décès d’une personnalité d’envergure nationale sera ainsi rapporté dans un article « généraliste », tandis que la disparition d’une personnalité peu connue en dehors de certains cercles « spécialisés » (comédien ou romancier de « second ordre », scientifique n’ayant jamais été au premier plan) pourra être « reléguée » dans une rubrique spécialisée (« Nécrologie », « Disparitions », etc.). Dans certains cas, la rubrique spécialisée avoisinera même la rubrique du « carnet mondain », où sont publiés les faire-part de naissance, mariages, décès, messes anniversaires, etc., et pourra, comme un faire-part, inclure une liste succincte de la parentèle du défunt et les jours, heures et localisations des obsèques et de l’inhumation ou de la crémation.