Inna lilahi wa innah ilaihi rajioun : La communauté mouride en deuil, Serigne Saliou Mbacké n’est plus(Photos)

C’est une bien triste nouvelle pour la communauté mouride. En effet, nous venons d’apprendre la disparition de Serigne Saliou Mbacké.

Fils de Serigne Abdoul Ahad Mbacké, il était un des héritiers les plus remarqués de la famille du défunt khalif des Mourides.

Engagé dans le travail des champs et la quête et le partage des savoirs islamiques, Serigne Saliou Mbacké avait toutes les qualités d’un bon guide religieux, à l’image de son homonyme. La rédaction de Sunubuzzsn présente ses condoléances à la communauté mouride et à celle musulmane du pays.

