C’est une triste nouvelle pour la communauté sénégalaise qui vit à Berlin, en Allemagne.

Un sénégalais d’une quarantaine d’années, A.Ng, s’est écroulé, ce samedi, en plein match, victime d’un malaise. Il a rendu l’âme avant même l’arrivée des sapeurs pompiers.

Un sénégalais qui participait régulièrement à ces rencontres de football témoigne: « ce samedi je n’ai pas joué car on a une équipe ici à Berlin, mais j’avais à faire. C’était un gars très sympathique et jovial qui aimait jouer au football. Dimanche dernier, on a joué ensemble », a-t-il dit.

Canicule en Allemagne

Cependant, il a déploré les heures oùles gens jouent au football. « On ne sait pas qui est malade ou pas, mais faire des matchs entre 15h et 16h actuellement en Allemagne, ce n’est pas bon car il fait excessivement chaud. Il s’est écroulé en plein match. Les autres n’ont pu que constater car, avant l’arrivée des sapeurs pompiers, il avait rendu l’âme », s’est désolé ce sénégalais.

Il révèle aussi que A.Ng était chauffeur et était en Espagne avant de venir s’installer en Allemagne. Divorcé, il était toujours en compagnie de son fils qui a d’ailleurs assisté au drame.

Avec la situation pandémique de la Covid-19, il affirme que la communauté sénégalaise va se concerter pour prendre une décision.

Cet article inna lilahi wa innah ilaihi rajioun : Voici le sénégalais décédé en plein match en Allemagne(Photo) est apparu en premier sur Sunubuzz.