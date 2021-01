Inna lillah wa inna ilayhi raaji’uun: Sa mère est décédée hier nuit, « 10.000 Problèmes » recouvre la liberté

« 10.000 Problèmes » condamné malgré ses pleurs et regrets

Trois mois avec sursis. C’est la peine que le juge des flagrants délits du Tribunal de grande instance de Dakar a infligée à « 10.000 Problèmes ». Le rappeur jugé ce mardi 12 janvier 2021, a été reconnu coupable de violation du couvre-feu.

Il a été relaxé des autres délits de provocation directe à un attroupement et organisation d’une manifestation sans autorisation.

Face aux juges, Mouhamadane Fall à l’état-civil, n’a reconnu que la première infraction. Il l’a regretté et a demandé pardon. « 10.000 Problèmes », a craqué lorsque son avocat plaidait pour lui. Par contre, il a contesté les autres délits.

Arrêté le jeudi 7 janvier, « 10.000 Problèmes » recouvre la liberté. Cependant, il ne pourra pas savourer sa libération car, sa mère est décédée hier nuit, alors qu’il était en prison.