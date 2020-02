Le célèbre animateur de la TFM Abba No stress est en deuil. Il a perdu sa sœur. C’est la Rfm qui donne l’information dans sa livraison de ce mercredi. La Direction de Galsen221 et son équipe rédactionnelle lui présentent ses condoléances les plus attristées et prient pour le repos de l’âme de la défunte.

PUBLICITÉ

Assane SEYE-Senegal7