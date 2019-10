La grande faucheuse a encore frappé. En prélude au grand Magal de Touba, le père de Serigne Khadim Ngom a été rappelé à Dieu avant-hier dans la ville sainte de Touba.

En effet ce célèbre cardiologue qui est très introduit dans l’establishment mouride en raison de son engagement indéfectible de talibé, fait doublement face au coup du destin après avoir perdu ses deux gendres que sont Cheikh Béthio Thioune et Ousmane Tanor Dieng. Avant-hier, c’est son papa qui a tiré sa révérence à quelques jours du grand Magal de Touba.

