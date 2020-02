Le football sénégalais vient de perdre un grand homme. Mr Omar Sarr, ancien sélectionneur national et ancien entraîneur des Niayes de Pikine, de la SEIB et du CSS n’est plus. L’enterrement a eu lieu, ce vendredi à 17 heures au cimetière de Cambérène. La rédaction de Sanslimitesn présente ses condoléances à sa famille et à tous les sportifs du Sénégal.

0 Heart 0 Haha 0 Love 0 Wow 0 Yay 0 Sad 0 Poop 0 Angry Voted Thanks!