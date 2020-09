Inondations et pub pour Macky Sall : La RTS1 prise en flagrant délit !

La Télévision nationale, RTS1, prise en flagrants délits de désinformation. C’est en tout cas ce que dit le Comité d’observation des règles d’éthique et de déontologie. Ce, après la diffusion d’une vidéo présentée comme une visite récente du Présidente Macky Sall dans les zones inondées.

«Dans son émission ‘’Saytu’’ en date du vendredi 11 septembre 2020, consacrée à la question des inondations, la télévision nationale, Rts 1, a montré des images du chef de l’Etat en visite nocturne dans des zones inondées. Or, il s’avère que cette visite remonte à 2012», constate, dans une note, le Comité d’observation des règles d’éthiques et de déontologie.

Le Cored ajoute que «dans le contexte actuel, la diffusion de ces images est de nature à induire le téléspectateur en erreur en faisant croire que le président de la République est descendu sur le terrain suite aux inondations survenues récemment dans le pays». Et de rappeler aux médias et aux télévisions en particulier «le respect du principe de « l’honnêteté vis-à-vis du téléspectateur».

Pour le Cored, «ce principe postule l’exactitude de l’information, mais aussi le non recours à des procédés de nature à induire le téléspectateur en erreur». «Dans le cas d’espèce, le principe de l’honnêteté aurait dû amener la Rts1 à donner une indication claire de l’origine et de la nature des images diffusées, c’est-à-dire préciser qu’il s’agit d’images d’archives de 2012, et par conséquent les accompagner de la mention ‘’Archives’’», souligne le communiqué du Cored.

