En conseil des ministres hier, le Chef de l’Etat a relevé « l’urgence de resserrer les conditions de délivrance des permis de conduire, et de renforcer les contrôles systématiques et les présences dissuasives des forces de défense et de sécurité sur les différents axes autoroutiers et routiers du pays. »

Le Sénégal n’a pas atteint les objectifs en matière de lutte contre les accidents de la circulation. Pour cause, chaque année plus de 600 morts sont enregistrés et les facteurs humains reste responsable à 80%, malgré les efforts fournis, selon les responsables de la sécurité routière lors d’un atelier national sur la sécurité routière.

IGFM