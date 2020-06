Un tribunal de première instance siégeant dans la capitale de l’État d’Ebonyi, Abakaliki, au Nigeria a placé un homme en détention provisoire pour avoir tué sa belle-mère.

Il a été établi de manière fiable que le suspect de 38 ans, Elom Maduka, se serait plaint que sa belle-mère, Augustina Odio, apparaissait toujours dans ses rêves et lui disait qu’elle était responsable de son manque de progrès.

Elom a ensuite traîné sa belle-mère dans sa ferme et lui a infligé de violents coups de machette à la tête et aux jambes, la laissant morte.

Selon PUNCH Metro, le suspect a commis l’infraction dans le village d’Amohu, communauté d’Ezillo.

L’homme est a été accusé pour meurtre le vendredi 19 juin.

Le procureur de la police, ASP Mathias Eze, a déclaré au tribunal que l’infraction était punissable en vertu de l’article 319 (1) du Code pénal, Cap. 33, vol. 1, Lois de l’État d’Ebonyi du Nigéria, 2009.

L’accusation disait: «que vous, Elom Odio Maduka, le 12 juin 2020, dans la communauté Amohu Ezillo, dans la juridiction de cette honorable cour, avez causé la mort d’une Augustina Odio, 50 ans, en lui infligeant des coupures de machette sur la tête et jambes, commettant ainsi une infraction punissable en vertu de l’article 319 (1) du Code pénal, Cap. 33, vol. 1, Laws of Ebonyi State of Nigeria, 2009. »

L’accusé n’était pas représenté au tribunal par un conseil et aucune demande de mise en liberté sous caution n’a donc été déposée en son nom.

Le magistrat en chef Nnenna Onuoha a ordonné qu’il soit placé en détention provisoire au centre correctionnel nigérian d’Abakaliki, tandis que son dossier devait être transféré au directeur des poursuites pénales de l’État pour les poursuites judiciaires nécessaires.

L’audience a été ajournée jusqu’au 15 juillet 2020, pour rapport de conformité.

