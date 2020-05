Depuis l’enregistrement du premier cas de Covid-19, le 02 mars 2020, le Sénégal est plongé dans une situation très difficile. Chaque jour, la situation s’aggrave avec une courbe ascendante des cas de transmission, des cas communautaires et des cas de décès. C’est donc dire que la pandémie s’est installée dans notre pays et a touché tous les secteurs de la vie économique et sociale : l’économie est ébranlée, le transport paralysé, la santé éprouvée, l’éducation et la formation. Sur ce chapitre, Seneweb a interrogé l’inspecteur Ibrahima Diagne, coordonnateur national adjoint du projet d’amélioration de l’éducation de base en Casamance (Paebca).

Avec tous les risques de propagation qu’il y avait, le Chef de l’Etat avait décidé de la fermeture de toutes les structures scolaires. Quelles sont aujourd’hui les conséquences de ce Covid-19 sur l’école sénégalaise ?

Les conséquences dans le domaine de l’éducation sont énormes. Avec la fermeture des écoles, ce sont plus de 3.500 000 élèves qui sont sevrés des activités d’apprentissages. Ce chiffre intègre les élèves de tous les cycles que sont : le préscolaire, l’élémentaire, le moyen, le secondaire et les apprenants des classes d’alphabétisation. Plus de 90 000 enseignants sont au chômage technique et les salaires sont régulièrement versés ; ce qui est normal.

La fermeture des écoles c’est aussi des programmes qui ne seront plus exécutés dans les conditions optimales et des compétences à installer vont être retardées. Les activités de formation initiale dans les centres régionaux de formation des personnels de l’éducation (Crfpe) sont suspendues pour environ 2000 élèves-maitres même si certains centres sont encore en contact avec les apprenants par le biais de correspondances à distance.

Les programmes des constructions scolaires avec la limitation de circuler des personnes et les contraintes pour l’approvisionnement des chantiers ont connu un net frein. Des inquiétudes pèsent aussi dans certains endroits où la saison des pluies rend difficile l’accès à certaines localités pour la poursuite des travaux pendant l’hivernage. On peut ainsi penser au programme zéro abri provisoire et dans une moindre mesure les projets du Paebca en phase finalisation.

L’impact de la pandémie serait aussi ressenti dans les budgets des structures comme les Inspections de l’éducation et de la Formation (Ief) ou Inspections d’Académie (I.A)



Que dites-vous alors du dispositif appelé APPRENDRE A LA MAISON ?

Face à cette situation de suspension des activités d’enseignements/apprentissages, en présentiel, le Ministère de l’Education nationale a mis en place un dispositif numérique dénommé « APPRENDRE A LA MAISON » pour assurer la continuité pédagogique. Ce dispositif comporte la plateforme virtuelle du Ministère « Ressources numériques pour Tous ».

On peut y accéder à partir des sites suivants : senressources.education.sn ; senprof.education.sn et Google Classroom.

En plus de ces plateformes, il y a aussi la chaine de télévision TNT, les radios communautaires et la reproduction de supports physiques. Il convient de préciser que ce dispositif ne pourrait jamais remplacer les cours en présentiel. C’est plutôt une sorte d’appui pour éviter surtout le décrochage scolaire.



Vous voulez dire ce dispositif a des limites ?

Cette belle intention et la mise en œuvre du dispositif connaissent des limites objectives liées surtout à l’accès à internet du fait de la non couverture de toutes les localités. En plus, si la connexion existe, il n’est pas garanti que les élèves puissent disposer de ressources financières pour pouvoir se connecter à internet. Suivre les cours dispensés à la télévision ou à la radio requiert un environnement où il y a la concentration et l’encadrement pour se brancher au fil conducteur de la leçon. Cet environnement n’est pas toujours assuré dans les ménages qui ont l’habitude de suivre la télévision en famille comme cela se fait avec les téléfilms. L’utilisation de la plateforme virtuelle nécessite un accompagnement des acteurs notamment les enseignants et les élèves pour leur prise en main.

Autant de limites qu’il faudrait intégrer dans la perspective d’une reprise des enseignements/apprentissages annoncée pour le 02 juin 2020 dans les classes d’examen.

Bonjourdakar

