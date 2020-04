Sur 482 tests réalisés, 30 sont revenus positifs au coronavirus. Il s’agit de 26 cas contacts suivis et 4 cas issus de la transmission communautaire (TOUBA). 11 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. L’état de santé des patients est stable, aucun cas grave signalé. A ce jour, le Sénégal compte 442 cas positifs dont 253 guéris, 6 décès, 1 évacué et 182 encore sous traitement.









