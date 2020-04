Jeudi 2 Avril 2020 , Sur 127 tests effectués, 5 sont revenus positifs au coronavirus. Il s’agit de 2 cas importés et 3 cas contacts. 10 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.

A ce jour, le Sénégal compte 195 cas confirmés dont 55 guéris, 1 décès, 1 évacué et 138 encore sous traitement.

PUBLICITÉ