Après KFC FIRST LADY, Madame DIACK Anta Babacar NGOM et son staff ont pensé à KFC YAATAL qui a tout son sens, car ce nouveau restaurant intègre parfaitement les valeurs d’ouverture, de solidarité, d’entre-aide, de diversité, d’inclusion etc. L’annonce a été faite par l’association Handicap.sn qui a initié une rencontre d’échanges et de partages avec le Manager KFC YAATAL de Mermoz.

« Ce qui est important, c’est le savoir-faire… »

Selon Diack Anta Babacar NGOM, Directrice Générale du Groupe SEDIMA, c’est à juste titre, qu’elle souhaite permettre aux personnes à mobilité réduite d’avoir leur place chez elle et dans la société sénégalaise. Elle rappelle que « ce qui est important, c’est le savoir-faire, ce que la personne est capable de faire. Nous devons démontrer que ces personnes ont toutes les compétences requises pour travailler ».

Elle a également souligné que donner cette chance était un devoir citoyen qui s’inscrit dans une perspective de recruter autant que possible. « Car, 10 personnes recrutées, ce n’est que le début d’une grande aventure ».

Pour Khadimou Rassoul TALLA, président de l’association Handicap.sn, « KFC YAATAL vient de réussir une prouesse de haute facture en recrutant 10 personnes handicapées sur un effectif d’environ 70 personnes, ce qui est une première au Sénégal dans le cadre de la restauration. »

M. TALLA a tenu à remercier Madame DIACK.

« Vous venez de démontrer votre esprit managérial, en plus d’être un manager digne de ce nom et un leader dans le domaine de l’inclusion professionnelle et sociétale des personnes handicapées. Car seul le travail décent permet à l’homme de garder sa dignité et en donnant du travail à ces personnes, vous montrez un autre visage du Handicap en vous positionnant comme une pionnière », a dit M. Talla. Avant de remercier toute la nouvelle équipe de KFC YAATAL.

