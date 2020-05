OBJET: DEMANDE D’ALLÈGEMENT DE L’INTERDICTION DE CIRCULER DE RÉGION EN RÉGION POUR LE VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 MAI 2020

EXCELLENCE, MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Nous avons l’honneur et l’avantage de solliciter auprès de votre haute autorité, un petit assouplissement de l’interdiction de circuler de région en région, juste pour permettre aux personnes bloquées loin de leurs familles de pouvoir rentrer chez eux.

En effet, Excellence Monsieur le Président de la République, au moment de décréter l’interdiction de la circulation interurbaine, certains de nos compatriotes n’avaient pas pu avoir l’opportunité de rentrer chez eux et étaient par conséquent, bloqués à l’endroit où la mesure les a trouvés.

Ainsi, depuis, certains qui habitent Dakar sont bloqués dans les régions et d’autres qui habitent à l’intérieur du pays sont bloqués à Dakar. Tous ces concitoyens ne sachant pas à quel Saint se vous n’espèrent que sur votre prompte indulgence pour rentrer chez eux.

Pour toutes ces raisons, et connaissant votre générosité naturelle et habituelle, nous sollicitons un allègement, juste pour 48 heures, des mesures d’interdictions de circuler pour le Vendredi 22 Mai et le Samedi 23 Mai à 00 heures.

Pendant, ces 48 heures, ces compatriotes, précités pourront ainsi rejoindre leurs familles en cette veille de Korité.

Vous remerciant pour toutes les efforts inlassables que vous fournissez pour faire du Sénégal la meilleure contrée d’Afrique et d’ailleurs et permettre l’amélioration des conditions de vie et de sécurité de vos compatriotes, veuillez Excellence Monsieur le Président de la République, agréer l’expression de nos hautes et très respectueuses considérations.

Maître Diaraf SOW, Secrétaire Général national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene ( ADAE/J)

Xibaaru

L’article Interdiction de circuler : Diaraf Sow demande au Président d’alléger la mesure pour la Korité est apparu en premier sur Snap221.info.