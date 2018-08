03 Photos – Incroyable Talent UK : Une finaliste poignardée à mort

Simonne Kerr, une infirmière et chanteuse de seulement 31 ans, finaliste en 2018 de la version anglaise de l’émission “Incroyable Talent”, a été retrouvée morte le mercredi 15 août 2018 à son domicile. Un homme a depuis été arrêté et mis en examen.

Comme le relate la presse anglaise, Simonne Kerr, participante et finaliste avec sa chorale B Positive for the NHS Blood and Transplant de l’émission Britain’s Got Talent (Incroyable Talent chez nous) a été poignardée à mort à son domicile de Battersea dans le sud-ouest de Londres. Sa mort représente le 90e meurtre de l’année dans la capitale.

