05 Photos : Cristiano Ronaldo transforme son fils en « machine à sous »

GALSEN221 – Tel père tel fils, dira-t-on. Cristiano Ronaldo est un compétiteur sur le terrain et un grand homme d’affaires en dehors. Un état d’esprit qu’il compte bien transmettre à son fils qui marche déjà sur ses traces. Impressionnant sur le terrain malgré son jeune âge, le jeune garçon est de plus en plus présent sur la toile comme modèle à travers les partenariats de son pater ou encore de sa marque pour laquelle une ligne pour enfants porte le nom de CR7 Junior. Déjà légendaire donc, Cristiano compte bien faire de son fils son digne héritier : une machine à sous et à records.

