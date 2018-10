Meghan Markle et le prince Harry deviendront parents au printemps prochain. Une nouvelle à laquelle le duc de Sussex ne s’attendait vraiment pas.

C’est à un véritable baby boom royal que le monde assiste depuis des mois. En avril dernier, Kate Middleton donnait naissance à Louis, le petit dernier de la fratrie formée par George et Charlotte. Deux mois plus tard, Zara Phillips, cousine de William et Harry, devenait maman d’une seconde petite fille prénommée Lena. Et ce mardi, ce fut au tour de Pippa Middleton – sœur de Kate – d’accoucher de son premier enfant, un garçon, fruit de ses amours avec son mari James Matthews. Et ce, quelques heures seulement, après que Kensington a officialisé la grossesse tant attendue de Meghan Markle.

Au printemps prochain – entre fin avril et début mai -, le prince Harry deviendra papa pour la toute première fois. Un rôle qu’il s’apprête à endosser non sans un brin d’anxiété comme un proche l’a révélé au Daily Mail qui le qualifie de « complètement stressé ». Qu’Harry se rassure, il pourra compter sur le soutien de son grand frère William, qui, après les naissances de George, Charlotte et Louis en avril dernier, commence à en connaître un sacré rayon.

S’il s’attendait à devenir papa un jour, le prince Harry ne pensait sans doute pas qu’un premier bébé avec Meghan arriverait cinq mois seulement après leur mariage en mai dernier. Alors quand il a appris la nouvelle de la bouche de son épouse, il n’en est pas revenu : « Harry a eu un choc émotionnel, précise la même source au Daily Mail. Mais dans le bon sens du terme. C’était quelque chose qu’il désirait depuis longtemps. Il ne pouvait pas être plus heureux et il se montre très protecteur avec Meghan. » Nul doute que le bébé viendra parfaire le bonheur du couple dont l’histoire fait à présent rêver tout le monde.