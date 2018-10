Kylie Jenner a fait la couverture du magazine Glamour UK, a cette occasion elle a réalisée une interview dans laquelle elle se confie sur sa vie. Après avoir fait les couvertures de Vogue, Glamour, Forbes (et bien d’autres encore) et après être devenue la femme milliardaire la plus jeune au monde grâce à sa marque Kylie Cosmetics, la fille de Kris Jenner vit un rêve éveillé. Dans cette interview accordée à Glamour UK, elle parle de son parcours d’adolescente complexée par ses lèvres trop fines mais également de son rôle de mère milliardaire à tout juste 21 ans. De quoi avoir la tête qui tourne !

Elle avoue : « Il y a tellement de commentaires négatifs sur moi tout le temps. Bien-sûr, cela m’affecte, mais je me suis crée une carapace. Rien n’a duré assez longtemps pour que je ne puisse pas le surmonter, alors à chaque fois qu’une nouvelle histoire ou une nouvelle rumeur surgit, je sais qu’elle passera aussi. Tout dans la vie est temporaire. »

Elle poursuit en disant : « Si je n’avais pas ça (son entreprise), je ne sais pas ce que je ferais. J’arrive à créer, ça me permet de penser à comment je peux inventer des formules et développer des nouveaux produits. Puis la grossesse a complètement changé mon corps alors que j’étais super jeune. Mais je m’en fiche, explique-t-elle. Ce qui compte c’est ma fille et je travaille dur pour Stormi pour que si elle est intéressée par ça, qu’elle hérite de Kylie Cosmetics, ce serait bien. »

Un témoignage touchant pour son jeune âge… Mais que Stormi aime ou pas le maquillage, on espère qu’elle ne renoncera pas à une entreprise qui pèse aujourd’hui un milliard de dollars.