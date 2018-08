08 Photos : la date du mariage de Justin Bieber et Hailey Baldwin révélée

GALSEN221 – Plus que jamais proche, les deux amis devenus amoureux, à savoir Justin Bieber et Hailey Baldwin, ont décidé de passer à la vitesse supérieure si on en croit nos confrères de TMZ qui sont très au fait de ce qui se fait dans la sphère people. « ls n’ont pas du tout l’intention de se précipiter à l’église. Ils préfèrent se marier courant de l’année prochaine. Ils sont toujours sûrs d’eux mais ils ont déjà la sensation d’être engagés l’un envers l’autre et c’est le plus important à leurs yeux », renseigne le média américain.

Toujours selon la même source : « ne faudrait pas croire qu’ils ont pris une décision impulsive. Justin est amoureux de Hailey depuis très longtemps donc ça ne sort de nulle part. En vérité, ils se sont remis ensemble de nombreuses fois même si le public ne l’a jamais su. D’ailleurs, cerise sur le gâteau, tout le monde a toujours cru que la seule femme qu’il ait toujours voulue n’était autre que Selena Gomez mais en réalité, même quand il sortait avec elle, il y avait toujours une part de lui qui pensait à Hailey ».