Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont visité certains des sites les plus emblématiques de Sydney aujourd’hui, alors qu’ils se chaussaient et prenaient part à un «cercle anti-mauvaises vibrations» sur la plage de Bondi.

Une Meghan Mania s’est emparé de la ville alors que le duc de Sussex et son épouse enceinte sont rentrés de Melbourne pour se rendre dans l’Est au quatrième jour de leur tournée « Down Under ».

Harry et Meghan, qui ont bercé leur bébé dans une robe longue sont arrivés à la célèbre Bondi Beach de Sydney dès le matin, rejoignant le groupe OneWave pour discuter de santé mentale sur le tronçon de sable emblématique.

Au cours de la session, Meghan a parlé franchement de sa grossesse, disant à une autre femme enceinte que cela ressemblait “plutôt au décalage horaire”, tandis qu’Harry a été félicité pour son ouverture d’esprit face à ses batailles pour la santé mentale.