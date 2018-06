(10 Photos) Etats-Unis : la forte somme d’argent offerte par Jay-z à Mamoudou Gassama

GALSEN221 – Mamoudou Gassama vit sur un petit nuage depuis qu’il a sauvé un jeune enfant suspendu dans le vide en grimpant à mains nues quatre (4) étages. Après avoir été reçu par Macron et le président malien notamment, le désormais ex sans-papiers malien était aux Etats-Unis où il a reçu un prix lors de la cérémonie des BET Awards qui est un événement que l’on ne présente plus dans le monde.

Au cours des festivités, le nouveau sapeur-pompier a rencontré l’artiste américain Jaz-Y qui a eu une marque d’attention particulière à son égard.

En effet, l’époux de Beyonce a décidé de le féliciter et de l’encourager en lui filant un chèque. Un chèque qui serait à hauteur de 100.000 dollars, soit environ 60 millions de nos francs.

Selon les informations reçues, le rappeur avait donné rendez-vous au héros dans une salle après la remise des prix pour lui donner son cadeau.

Les choses devaient se faire en secret, mais cela n’a pas tardé à filtrer sur la toile.

