15 Photos : Justin Bieber s’est marié avec Hailey Baldwin

GALSEN221 – Justin Bieber et Hailey Baldwin n’auront pas perdu de temps. Après de longues années d’amitié, les deux stars ont décidé de se mettre en couple avant de se fiancer. Deux petits mois plus tard, les voilà qui sont… mariés ! La cérémonie, si on en croit le magazine américain People, a eu lieu au palais de justice de New York. Selon une source : « Ils se sont présentés là et se sont mariés sans rien ne dire à personne ».

Mais, ce n’est pas fini puisque le chanteur canadien de 24 ans et le mannequin de 21 ans devraient s’unir une nouvelle fois devant leurs familles et leurs amis très prochainement.

C’est en Ontorio, région natale de Justin Bieber, que devrait se tenir la cérémonie religieuse.