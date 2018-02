16 Photos: Salon de l’auto de détroit , les nouvelles merveilles

Le Salon international de l’automobile d’Amérique du Nord (North American International Auto Show, ou NAIAS), appelé communément le « salon de Détroit », se tient chaque année au mois de janvier à Détroit, Michigan, aux États-Unis. C’est le plus important salon automobile d’Amérique du Nord.

Le premier salon a lieu à Détroit en 1907 et se tient annuellement, sauf entre 1943 et 1952. Depuis 1961, il est installé au Cobo Center (en) dans 93 000 m2. Le salon de Détroit est particulièrement important pour l’industrie automobile américaine de par sa situation, Détroit étant le siège des Big Three ; Chrysler, Ford, et General Motors.

Il est baptisé « North American International Auto Show » en 1989.

