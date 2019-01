Jeudi 17 janvier, Meghan Markle et le prince Harry ont assisté à la dernière représentation du Cirque du Soleil à Londres. Profitant de leur petite sortie en amoureux, le couple royal a encore brisé les règles de la monarchie.

Le couple formé par Meghan Markle et le prince Harry est régulièrement au centre de l’attention. Actuellement, c’est le joli baby bump de la duchesse de Sussex qui alimente toutes les discussions des Britanniques. Enceinte de six mois, l’ex-actrice hollywoodienne donnera naissance au royal baby au printemps prochain.

Après s’être rendus en coulisses à la rencontre des artistes, Meghan Markle et le prince Harry se sont installés au balcon du Royal Albert Hall de Londres pour admirer le show du Cirque du Soleil. Pendant la représentation, les deux amoureux ont transgressé le protocole de la royauté en se prenant la main en public. Ce n’est pas la première fois que ce couple si glamour ose montrer des marques d’affection aux yeux de tous. Mais si ces petits gestes prouvent la complicité et l’amour qu’ils se portent, ils ne sont pas forcément du goût de la reine Elizabeth II…

Une tradition royale très stricte

Dans le protocole, il n’est pas clairement stipulé que les marques d’affection en public sont interdites. Cependant, la tradition britannique exige de ne pas se dévoiler et de garder sa pudeur. Une tradition que la reine Elizabeth II n’a jamais enfreinte, sachant qu’en plus de 70 ans de mariage, la reine n’a jamais pris la main du prince Philip en public. Et pour cause, le prince s’est toujours tenu quelques pas derrière son épouse, protocole oblige.

Bien que Meghan Markle et le prince Harry s’accordent parfois quelques petits dérapages, le fils de Diana se refuse à prendre la main de sa moitié en présence de la reine. La vie de princesse n’est finalement pas si enviable…

Voici