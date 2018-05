Ce samedi, le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle se disent «oui » lors d’une fastueuse cérémonie à Windsor à 40 kilomètres de Londres. Sept ans après le mariage de son frère le prince William et de Kate Middleton, le prince Harry épouse l’Américaine Meghan Markle, ex-actrice métisse et divorcée, apportant une touche de modernité et de diversité à la monarchie britannique.