Accusations de viol : Tariq Ramadan trahi par ses horaires d’avion ?

La détention du célèbre islamologue dure maintenant depuis trois semaines à la suite des plaintes déposées par deux femmes vers la fin du mois d’ octobre pour des affaires de viol, dont l’une sur une personne vulnérable.

En ce qui concerne l’affaire concernant la dame qui porte le nom de “Christelle”, la deuxième femme à avoir porté plainte , l’islamologue avait fourni aux enquêteurs son emploi du temps précis lors de la fameuse journée du 9 octobre 2009.

Tariq Ramadan prétendait être parvenu à l’aéroport de Lyon seulement en fin d’après-midi en provenance de Londres, vers 18h35 dans le but de participer à une conférence organisée par l’UJM (Union des jeunes musulmans) à environ 21h. cette affirmation de Tariq Ramadan mettait en cause le témoignage de la jeune femme, qui avait déclaré avoir été violée “deux ou trois heures” avant la conférence.

Seul Bémol, la réservation d’avion qui faisait état de cet horaire a disparu subitement du dossier au parquet de paris pour apparaître à nouveau par magie lors de la garde à vue au début du mois, selon le journal le parisien le 5 février.

Si on se fie au documents publiés par les sites d’informations Muslim Post et le quotidien “Libération”, Tariq Ramadan serait vraisemblablement arrivé beaucoup plus tôt à Lyon qu’il ne le dit. d’après ces derniers il aurait pris un vol depuis Madrid, sur la compagnie Iberia, dont l’arrivée était prévue à 11h15.

La situation semble se corser pour Tariq Ramadan, on semble assister à la chute de l’idole d’une grosse partie de la jeunesse musulmane.