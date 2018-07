Arrestation de Omar Sy : la SNCF rétablit la vérité

7sur7 – Une rumeur selon laquelle Omar Sy a traité un contrôleur de la SNCF de « petite bite » a circulé mercredi dans la presse. La société ferroviaire a tenu à clarifier les faits. L’affaire a fait les gros titres mecredi. Plusieurs médias français ont rapporté qu’Omar Sy avait été arrêté après une altercation avec un contrôleur de la SNCF alors qu’il s’apprêtait à embarquer dans un train à la Gare de Lyon.

Selon Closer, l’acteur avait été embarqué par la police ferroviaire pour « outrage à agent » après l’avoir traité de « petite bite ». Face aux proportions prises par l’affaire, la SNCF a tenu à apporter plus de précisions sur cet incident sur son compte Twitter. La société ferroviaire française a ainsi confirmé qu’une altercation avait bien eu lieu. Cependant, l’agent impliqué a formellement démenti avoir été insulté par Omar Sy.

« La SNCF regrette vivement que les échanges un peu vifs survenus cet après-midi en Gare de Paris Lyon entre M. Omar Sy et un de ses agents fassent l’objet d’un traitement médiatique fondé sur l’exagération des faits et sur des propos que M. Omar Sy n’a jamais tenus comme l’a confirmé l’agent SNCF auprès de sa hiérarchie », a écrit la société ferroviaire avant de conclure: « Cet incident est clos et M. Omar Sy a pu poursuivre son voyage ».

