“Leurs altesses royales le duc et la duchesse de Sussex sont heureux d’annoncer que la duchesse de Sussex attend un bébé pour le printemps 2019”, a déclaré le palais avant d’ajouter : “Leurs altesses royales ont apprécié les encouragements reçus du monde entier depuis leur mariage en mai et sont enchantées de partager cette bonne nouvelle avec le public”.

Les spéculations allaient bon train. Le couple royal faisait l’objet de tous les paris en ligne et les magazines people scrutaient la présence ou non d’un petit renflement de son ventre. C’est désormais officiel : à 37 ans, la toute nouvelle épouse du prince Harry, Meghan Markle attend son premier enfant pour le printemps 2019, a annoncé le palais de Kensington dans un communiqué lundi.