Coronavirus: 61 personnes atteintes à bord du bateau au large du Japon

Le coronavirus est le nom que l’on donne aux virus issus de la famille des coronaviridae. Chez l’humain, le germe pathogène peut entraîner de simples maladies comme le rhume mais peut aussi être responsable de graves épidémies, comme c’est le cas depuis fin 2019 avec le coronavirus venu de Chine, le 2019-nCoV. Définition et explications.

Un navire de croisière transportant plus de 2600 passagers, dont 251 Canadiens, a été mis en quarantaine au large des côtes du Japon à la suite d’une éclosion confirmée du nouveau coronavirus. Deux Canadiens à bord ont été déclarés positifs au nouveau coronavirus.

Le ministre japonais de la Santé a confirmé vendredi que 41 cas supplémentaires de coronavirus avaient été détectés sur le paquebot Diamond Princess, en quarantaine près de Yokohama (sud-ouest de Tokyo), ce qui triple leur nombre, à 61.

Situation similaire à Hong Kong

Pendant ce temps à Hong Kong, 3600 personnes, passagers et membres de l’équipage, sont retenues mercredi à bord d’un autre bateau de croisière, le World Dream, pour passer des tests médicaux, après trois cas de coronavirus détectés chez de récents passagers du navire. «Aucun passager ou membre d’équipage n’est autorisé à débarquer» tant que les autorités sanitaires locales n’auront pas donné leur feu vert, a expliqué mercredi Leung Yiu-hong, un responsable sanitaire hongkongais. Plus de vingt pays ont confirmé des cas d’infection par le coronavirus. Cette pneumonie virale a déjà tué 490 personnes en Chine continentale, selon le bilan annoncé mercredi matin par les autorités chinoises, qui ont aussi fait état de plus de 24 300 contaminations dans le pays.