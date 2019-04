“Deux frères” : les premiers chiffres du nouvel album de PNL dévoilés, ils frappent fort

Ademo et N.O.S, les deux frères qui forment le groupe de rap PNL, étaient attendus au tournant avec la sortie de leur nouvel album intitulé… “Deux frères”. Sorti vendredi, ce dernier connaît un démarrage en trombe. Et pour cause, les deux artistes viennent de réaliser un gros score et ils devraient faire tomber de nombreux records dans les jours voire semaines à venir, après avoir été le groupe le plus écouté dans le monde vendredi dernier sur la plateforme Spotify.

Pour ce qui est des chiffres, “Deux frères” s’est vendu à 74.223 exemplaires en… trois jours. Rien que ça. Avec, en détails, 45.346 ventes physiques pour 20.464 en streaming, Ademo et N.O.S confirment leur rang de poids lourds du hip hop français.

Si on fait les comptes, il leur aura donc fallu quelques heures seulement pour décrocher un disque d’or. Par ailleurs, le disque de platine est annoncé pour la première semaine d’exploitation du projet au vu des chiffres.

Pour faire taire les mauvaises langues, PNL a réussi l’exploit de faire mieux en physique qu’en streaming. Un fait assez rare pour être souligné de nos jours.

En définitive, les “Deux frères” sont déjà assurés d’effectuer le meilleur démarrage de l’année. Comme un air de déjà vu.

