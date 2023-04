Quatre personnes sont mortes et au moins huit autres ont été blessées après une fusillade lundi matin dans une banque du Downtown Louisville. Le tireur est également décédé.

La police a déclaré que lorsqu’elle est arrivée vers 8h30 à la Old National Bank sur Main Street, non loin du stade Louisville Slugger Field, elle a rencontré un tireur actif à l’intérieur.

Les officiers ont échangé des coups de feu avec le tireur, qui, selon la police, semble être un employé ou un ancien employé de la banque. Il n’est pas clair si le tireur est mort des tirs de la police ou d’une blessure par balle auto-infligée.

Huit personnes sont traitées pour des blessures, dont deux officiers de police. Un officier du département de police métropolitaine de Louisville a été gravement blessé et opéré à l’hôpital UofL.

La police n’a pas révélé les noms du tireur ou des victimes. Il n’est pas clair ce qui a conduit à la fusillade.

L’enquête est en cours et la police demande aux résidents de continuer à éviter la zone. La police a déclaré qu’il n’y avait aucun danger actif pour le public à ce moment.

Le maire de Louisville, Craig Greenberg, a déclaré que la ville avait mis en place un centre d’assistance aux familles pour toute personne impliquée dans la fusillade au Kentucky International Convention Center, à l’entrée de la 3e et de Market. Le maire a déclaré que les victimes et les membres de leur famille devaient se rendre à cet endroit pour obtenir des mises à jour.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a été ému lors d’une conférence de presse en déclarant qu’il avait perdu deux amis proches dans la fusillade.

Il a également déclaré qu’un autre ami avait été blessé et était à l’hôpital, espérant qu’il allait s’en sortir.

« C’est terrible », a déclaré Beshear. « J’ai un ami très proche qui n’a pas survécu aujourd’hui. Et j’ai un autre ami proche qui n’a pas non plus survécu, et un autre qui est à l’hôpital et que j’espère qu’il va s’en sortir. »

Dans une vidéo fournie par un téléspectateur de WLKY, plusieurs bruits forts qui ressemblent à des coups de feu ont été entendus, suivis de quelqu’un criant « tireur actif à la banque ».

Le président Joe Biden a écrit sur Twitter que la fusillade était un « acte insensé de violence par arme à feu » et a offert ses prières aux victimes et aux autres personnes touchées.